U.P.

Le conseiller d'opposition Sébastien Deschamps s'interroge. L'échevin à l'Urbanisme répond.

La réhabilitation de l'ancien hospice Sainte-Philomène en maison multiservices à Ecaussinnes, dont les travaux ont commencé fin 2019, pourraient-ils connaître un nouveau contretemps? C'est la crainte émise par le conseiller communal d'opposition Sébastien Deschamps. En cause: un avis défavorable de la zone de secours Hainaut-Centre sur la demande de permis d'urbanisme introduite pour cette rénovation.

C'est au niveau des voies d'évacuation que se situe le problème, ainsi qu'en l'absence d'une porte coupe-feu. "Il est quand même assez inquiétant de relever que le Collège et son auteur de projet ne respectent pas ces règlements basiques, mais surtout qu’ils ne se conforment pas non plus à un Règlement communal de mai 2020", estime Sébastien Deschamps.

Selon l'échevin à l'Urbanisme Arnaud Guérard, cela s'explique par l'évolution de la législation entre deux demandes de permis. "Un premier permis a été obtenu en 2017. Mais suite à l'état des maçonneries extérieures, on a dû faire quelques petites adaptations en cours de chantier et solliciter un nouveau permis. Et cela a été fait tout récemment."

Pas d'impact sur les travaux