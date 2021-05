Si vous empruntez régulièrement la rue d'Henripont, évitez le secteur. Ce matin, une importante fuite d'eau s'est déclarée sous la voirie de la rue d'Henripont. Dans sa section entre la rue du Docteur René Bureau et la rue de la Follie, la circulation de tous véhicules est désormais interdite.

Pa mesure de sécurité, et en attendant l'intervention de la SWDE, une déviation est mise en place via les rues Docteur René Bureau, du Patoit, de Waugenée et la rue des 7 Douleurs. À l'heure d'écrire ces lignes, la durée de cette fermeture de la route n'est pas encore connue. Une équipe de la SWDE est envoyée sur les lieux, tout dépendra donc de l'ampleur des dégâts.