Plusieurs riverains de la commune d’Ecaussinnes auraient eu une mauvaise surprise ces derniers jours. De nombreux avaloirs de l’entité seraient bouchés selon Sebastien Deschamps. Et avec les dernières pluies, le conseiller communal craint des inondations par endroits. Au moins dix rues seraient concernées. Le conseiller de l’opposition ENSEMBLE a d’ailleurs publié des photos, qui montreraient les dégâts.

© D.R.

© D.R.

Sebastien Deschamps a effectivement été contacté par quelques citoyens sur les réseaux sociaux. "Alors que la Commune d’Écaussinnes met en place toute une série de mesures intéressantes pour lutter contre les inondations, comme des fascines. Le b.a.-ba est parfois négligé", constate Sebastien Deschamps. Le conseiller déplore un manque d’entretien de la part de la commune.

Il n’a donc pas tardé à transmettre l’information à l’échevin des travaux, Philippe Dumortier. Ce dernier nie tout manque au niveau de la commune : "Il n’y a aucun risque d’inondation à Ecaussinnes", commente Philippe Dumortier. "Quelques zones connues pour des coulées de boue provenant des champs sont effectivement plus à risque mais toutes les démarches sont respectées à la lettre".

Les avaloirs sont constamment vérifiés par l’équipe propreté de la commune. En plus de cela, une autre équipe entretient deux fois par an les avaloirs. "Ils aspirent et nettoient le tout une fois avant l’hiver, en septembre-octobre, et une fois en mars-avril", explique Philippe Dumortier. "C’est mentir que de dire qu’il n’y a pas assez d’entretien. Je n’ai eu aucune plainte de la part de riverains. La situation est sous contrôle".

L’échevin l’affirme : il n’y aurait pas de quoi s’inquiéter, même avec la météo prévue ces prochains jours. D’ailleurs, quelques avaloirs ont récemment été réparés après quelques plaintes de riverains. Il ne s’agissait pas d’un problème d’eau mais d’avaloirs partiellement cassés. Philippe Dumortier tient à rassurer ses citoyens : la commune fait le nécessaire.