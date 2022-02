Promotrice de l'art depuis plus d'un quart de siècle, la Ville d'Ecaussinnes lancera, en septembre, la 26ème édition de son festival "Ecaussinnes, Cité d'Arts". Les artistes souhaitant exposer leurs œuvres et faire découvrir leur art ainsi que leur atelier ont dès aujourd'hui et jusqu'au 3 juin pour envoyer leur candidature.

"Cette édition se déroulera les 24 et 25 septembre prochains. Ce sera, comme d'habitude, ouvert à tous et à toutes", explique François Vanhove, collaborateur du projet. "Au niveau des disciplines, cela va vraiment de la photographie, à la peintures, au dessin, cela concerne les artisans d'art également".

Comme les années précédentes, la commune espère faire profiter de l'art à la fois dans ses espaces communaux mais aussi et surtout à l'endroit même où les œuvres sont produites soit dans l'atelier des artistes. Les participants au concours sont donc fortement invités à ouvrir les portes de leur maison et/ou de leur atelier pour accueillir les amateurs d'art. "Ce que ce que l'on souhaite, c'est vraiment comme l'an passé, essayer que les artistes Ecaussinois ouvrent un maximum leur porte ou les portes de leur atelier", explique François Vanhove. 'Nous le faisions déjà depuis quelques années mais l'année passée nous avions vraiment insisté là-dessus afin d'avoir le plus de possibilités d'espace comme c'était encore des "conditions covid". Maintenant, nous souhaiterions vraiment le maintenir. Nous avons plusieurs salles communes, par exemple, des écoles où peuvent se rassembler pas mal de personnes et il y a les ateliers qui permettent un cadre plus intimiste et de voir directement l'artiste au travail. C'est toujours intéressant".

Le parcours "Ecaussinnes, Cité d'Arts" s'inscrit dans un projet plus global où les possibilités d'apports artistiques au public sont au centre de la réflexion. Un projet artistique mis en place à Ecaussinnes tout au long de l'année et qui tend également à se développer d'ici septembre. Ce week-end, par exemple, une grande fresque murale sera inaugurée à l'école Odénat Bouton.