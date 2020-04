Le premier test était organisé ce mercredi.

Si l’épidémie de Covid-19 et le confinement sont plus que jamais au cœur des préoccupations, certains citoyens font en plus face à d’autres problèmes. Régulièrement lors de leurs permanences, les bourgmestres donnent la parole à ces citoyens afin de chercher ensemble une piste de solution. Le confinement rendant impossible une rencontre physique, des alternatives sont cherchées.

À Écaussinnes, Xavier Dupont (PS) a ainsi décidé d’utiliser la technologie et de tenir ses permanences hebdomadaires par visioconférence. "Nous restons conscients que certaines personnes rencontrent toujours des problèmes qui pourraient nécessiter mon attention, notamment sur des matières plus sociales", explique le bourgmestre.

"S’il est toujours possible de m’en faire part par e-mail ou par téléphone, je reste persuadé que le contact visuel est important. Un entretien via visioconférence ne remplacera jamais un contact direct et doit rester provisoire mais il me tenait à cœur de proposer cette solution." C’est ce mercredi que le premier test a été effectué.

Entre 14 heures et 16 heures, les citoyens qui le désiraient pouvaient se connecter sur la plateforme zoom et accéder à une "salle d’attente." "Si je constate que la demande est réelle, c’est un rendez-vous qui sera amené à se répéter chaque mercredi durant toute la durée du confinement." Un confinement qui devrait peu à peu être allégé, sans pour autant que l’on ne puisse se prononcer sur la possibilité de réinstaurer rapidement des permanences traditionnelles.