Avec sa voisine Soignies, Ecaussinnes est l'une des deux entités labellisées "commune du commerce équitable" de la région du Centre. Les Ecaussinnois ont donc tenu à assumer cette étiquette durant la semaine du commerce équitable (du 7 au 17 octobre) malgré le contexte sanitaire difficile et l'impossibilité d'organiser des événements à grande échelle.

Troisrendez-vous sont ainsi prévus dans les prochains jours. Avec tout d'abord une balade contée le dimanche 11 octobre. Dès 14h30, la promenade s'élancera de la Maison des Solidarités (El Cok Mwar) pour se terminer par un goûter équitable.

Trois jours plus tard, l'après-midi du mercredi sera consacrée aux enfants avec diverses animations orchestrées par la bibliothèque communale mais toujours organisées à la Maison des Solidarités. Idem le jeudi 15 octobre (13h30 à 15h30) avec le Café solidaire (jeux et discussions sur le thème) qui sera précédé d'un atelier culinaire le matin, sous la houlette du CPAS.

En parallèle, l'équipe organisatrice lance les inscriptions pour son déjeuner solidaire qui, face au Covid-19, se réinvente avec des menus à emporter. Trois types de paniers (2, 4 ou 6 personnes) sont disponibles et seront à retirer le 22 novembre. "Nos partenaires producteurs d’artisanat et d’aliments équitables sont dans une situation critique : sans capacité de production ou sans commandes de leurs clients, ils/elles n’ont tout simplement plus de revenus Un petit déjeuner acheté, c’est une rémunération juste pour nos partenaires producteurs."