Les visites ont pu reprendre la semaine dernière à la résidence Comme Chez Soi.

La vie reprend tout doucement son cours au sein de nos maisons de repos. Les résidents retrouvent le sourire et le réconfort de leurs proches grâce au retour des visites. Il a toutefois fallu s'organiser dans chaque établissement afin de trouver un stratagème capable de concilier sécurité sanitaire et confort de discussion. Et dans certains cas, il a fallu un petit coup de pouce extérieur. C'est le cas à la résidence Comme Chez Soi (Groupe Jolimont) à Ecaussinnes.

Son directeur a fait appel à la collaboration de la Croix Rouge qui a immédiatement répondu favorablement en envoyant des volontaires sur place. Quelques réflexions et quelques aménagements plus tard, le tour était joué. Les visites pouvaient reprendre. Dès l'arrivée à l'entrée principale, l'accent est donné : le respect de la norme de distanciation est rappelé... avec des fleurs et un petit mot de bienvenue.

© Pochart



© Pochart



La procédure est stricte : elle comporte une partie administrative, avec un déclaration sur l'honneur, ainsi qu'une prise de la température du visiteur. Dès l'arrivée de ce dernier, la Croix Rouge est présente et c'est un jeune volontaire qui s'acquitte avec le sourire du bon accomplissement de toutes les exigences.

Un peu plus loin, à l'intérieur, des membres du personnel préparent le matériel mis à la disposition du personnel de la Croix Rouge pour se protéger (masques) et pour assurer la désinfection du site à chaque visite. Pendant ce temps, la tonnelle est préparée.

Le site se compose de deux postes de visite. Chaque poste est situé sous une tonnelle, avec une chaise et une table, de chaque côté d'un plexiglas assurant la séparation physique entre le résident et son visiteur. Un babyphone est aussi mis à disposition au cas où l'audition serait difficile.

Le sourire de Marguerite traduit bien le bonheur de la résidente qui, à l'issue de la visite de sa fille, n'a pas pu cacher son le plaisir de pouvoir enfin retrouver un être cher. La première visite dans cette maison de repos a pu être organisée le 7 mai. Depuis, les familles peuvent prendre rendez-vous pour venir retrouver leurs proches.

© Pochart

© Pochart