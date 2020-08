C'est la mort dans l'âme que les organisateurs du festival d'arts de rue Les Tailleurs l'ont annoncé ce lundi : "suite à une énième réunion et au vu des consignes toujours aussi restrictives du CNS de ce jeudi 20 août il devient évident que l'asbl FARE ne pourra pas assurer la tenue de la 7e édition du festival Les Tailleurs à Ecaussinnes."

En juin dernier, les organisateurs s'étaient pourtant tournés vers une version allégée de l'événement avec un public réduit. "Hormis la capacité d'accueil réduite que nous autorise nos lieux de spectacles, la configuration même de notre site s'avère très difficile à sécuriser. Même dans sa version light, telle qu'envisagée dès le mois de juin et sur laquelle nous avions reportés tous nos espoirs persuadés que les mesures allaient s'assouplir au fil du temps. Force est de constater que lesdites mesures, en vigueur aujourd'hui et au moins jusqu'à fin septembre, ne nous permettront pas de réaliser le festival dans de bonnes conditions sans un surcoût que nous ne pouvons assumer. Ceci mettrait en danger la survie même du festival."

Il a donc fallu rendre les armes et se tourner vers 2021. "Croyez bien que nous avons mis tout en oeuvre pour le maintien de notre événement et nous sommes débattus tant bien que mal jusqu'à ces derniers jours. Nous lançons également un grand cri d'encouragement à tous les artistes et aux métiers qui les entourent qui vivent une période difficile et vous donnons rendez-vous l'an prochain, les 2 et 3 octobre, même endroit, pour Les Tailleurs 2021."