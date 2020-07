Les places seront limitées à 360 personnes pour le dimanche 4 octobre.

À Ecaussinnes, le premier week-end d'octobre est synonyme de fêtes, de spectacles, de concerts et d'humour depuis sept années. Les artistes s'emparent des places et ruelles de la Cité de l'amour pour faire vibrer le festival Les Tailleurs. Lors des dernières éditions, ce sont à chaque fois près de 8 000 personnes qui s'étaient amassées durant les deux jours de festivités. Mais cette année, seuls quelques privilégiés pourront y assister.

Crise sanitaire oblige, les organisateurs ont dû prendre des mesures drastiques afin de maintenir, d'une façon ou d'une autre, la programmation de leur festival en octobre 2020. Il se tiendra donc uniquement le dimanche 4 octobre avec un programme très intimiste. Seules 360 personnes pourront en effet participer aux festivités, réparties en deux groupes de 180 personnes maximum.

Les privilégiés, qui ne devront pas tarder à réserver leur ticket, assisteront à quatre représentations (entre 11 et 17 heures) sur un site fermé, comprenant la cour du Château Fort d’Ecaussinnes et la cour du Castel. Entre chaque représentation, les spectateurs pourront se rendre au pied du château, sur la place des Comtes, décorée comme à l’habitude, où se joueront d’autres spectacles et animations. Ce sera également l’endroit central pour y prendre un verre et se restaurer.

Notons que cette formule proposée sera peut-être amenée à évoluer (et s'élargir) en fonction des décisions politiques. "Cette année, c’est une édition pas comme les autres qui se prépare, une édition allégée mais qui garde l’essence du festival et apporte son lot de nouveautés", comment les organisateurs. "Nous voulions quoi qu’il se passe organiser le festival et vu la situation actuelle, nous vous proposons une formule un peu différente."