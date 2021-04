Bien que le Codeco ait annoncé un calendrier de réouverture, la santé financière des métiers en difficulté n’est toujours pas au beau fixe. La commune d’Ecaussinnes avait donc annoncé l’octroi d’une aide supplémentaire à destination des commerces de l’Horeca, des métiers de contact ainsi que des agences de voyage afin qu’ils puissent retrouver des finances saines. Le formulaire permettant de recevoir la prime unique de 1500 euros prévue par la commune est désormais disponible. Il devra être complété et envoyé à l’administration communale avant le 31 mai.

Certains critères doivent être respectés afin d’avoir une chance de recevoir cette prime. "Seuls les commerces de l’Horeca, les agences de voyage ainsi que les salons de beauté et de coiffure sont éligibles à l’octroi de cette prime", explique la commune. "Ils doivent être une micro ou petite entreprise répondant à la notion de "commerce indépendant". Ils devront prouver qu’ils ont exercé une activité avant le 31 octobre 2020 et s’engager à la reprendre dès que cela sera possible. Ils doivent bien entendu être implantés sur le territoire de la commune d’Ecaussinnes et être en ordre de taxes et en règle vis-à-vis des dispositions légales qui régissent leurs activités."

Les dossiers de demande doivent être complétés et envoyés par courrier postal avant le 31 mai 2021. Ils devront être adressés au service commerce de l’administration communal située au numéro 3 de la Grand Place d’Ecaussinnes. Ils peuvent également être envoyés digitalement à l’adresse mail : michael.vanhoeke@ecaussinnes.be. Cette adresse mail ainsi que le numéro de téléphone suivant : 065/79.47.31 sont joignables pour ceux souhaitant recevoir davantage d’informations.