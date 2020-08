Ce n'est pas la première fois. Mais la formation espère que la crise sanitaire changera la donne.

Jamais deux sans trois. Après avoir essayé à deux reprises, le groupe Ensemble demande une fois de plus à pouvoir être associé en amont à l'élaboration du budget à Écaussinnes.

Pour appuyer sa démarche, le groupe d'opposition revendique le fait démocratique. Avec 10 sièges sur 11 en effet et 2.725 votes au compteur, la formation estime qu'elle pourrait avoir son mot à dire dans la confection du principal outil de gestion communale. "Pour les budgets 2019 et 2020, le groupe Ensemble a dû se prononcer sur un document déjà finalisé. Les demandes d’amendements et propositions ont systématiquement été rejetées par l’actuelle majorité. Cette politique du fait accompli rend notre marge de manœuvre relativement faible", regrettent Sébastien Deschamps et Pierre Rompato du groupe Ensemble.