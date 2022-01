Décédé le 18 septembre dernier, le chanteur et poète Julos Beaucarne est originaire d’Ecaussinnes où il a passé toute son enfance. Le groupe Ensemble estime alors qu’un hommage doit être rendu à l’artiste au sein même de son quartier natal.

"Nous proposons d’ancrer le lieu le lieu de mémoire à Julos Beaucarne dans son quartier natal, le Sacré-Cœur", explique Sébastien Deschamps, conseiller communal et chef de file de l’opposition. "Nous pourrions rebaptiser l’église du Sacré-Cœur ou aménager un square Julos Beaucarne dans le quartier de la Place Cousin, aux abords de l’église qui a vu grandir le poète wallon".

Deux mois après le décès du chanteur, la Ville d’Ecaussinnes avait proposé de rendre hommage à l’artiste en rebaptisant le Parc du Souvenir au nom de Julos Beaucarne. Un non-sens pour l’opposition qui estime que ce lieu de mémoire doit se situer aux environs immédiats du quartier dont Julos Beaucarne est originaire. "En novembre, le Collège avait annoncé son intention de rebaptiser le Parc du Souvenir en Parc Julos Beaucarne et d’y planter un arbre en souvenir de notre Julos", rappelle Sébastien Deschamps. "Notre proposition est bien plus adaptée au fait que Julos était un "homme du sud" : il a fait ses études primaires à l’école du Sacré-Cœur et sa communion à l’Église du Sacré-Cœur. Il a donné son premier concert au [cinéma le] Royal situé à la Place Cousin. Il habitait à la rue Victor Cuvelier où son papa était marchand de machines agricoles, ...".

Le groupe Ensemble également un autre désagrément au fait de rendre hommage à Julos Beaucarne en donnant le nom de l'artiste au Parc du Souvenir. Modifier le nom de ce dernier faire dès lors disparaitre la première raison pour laquelle le Parc du Souvenir porte ce nom : un hommage aux prisonniers de guerre et aux prisonniers politiques de la Seconde Guerre Mondiale.

"Au sein du groupe Ensemble, nous estimons dommageable de détourner ainsi le Parc du Souvenir de son vocation première, à savoir perpétuer la mémoire de nos anciens combattants. Immortaliser l’œuvre et la personnalité de Julos Beaucarne à Écaussinnes pourrait ainsi se faire avec une ambition plus grande et sans préjudice pour un autre lieu de mémoire", estime Sébastien Deschamps.

Afin d’ouvrir le débat sur le sujet et ce, de manière constructive, le groupe Ensemble a mis sa proposition à l’ordre du jour du prochaine Conseil communal qui se tiendra le 24 janvier.