Le ministre de tutelle a cassé la décision du conseil communal d'Ecaussinnes.

Depuis la démission de Xavier Godefroid de son poste d’administrateur à Haute Senne Logement en début d'année, le siège écaussinnois au sein de ce Conseil d'administration est vide. Aucun candidat n'a été retenu jusqu'à présent. Mais cela devrait bientôt changer. Le ministre des pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS), a en effet cassé la dernière délibération du conseil communal à propos de cette désignation.

Lors du conseil communal du 17 février, la désignation de Bernard Rossignol, élu du groupe Ensemble, avait été soumise au vote afin que ce dernier intègre le CA de la société de logements publics, en lieu et place de Xavier Godefroid. "Nous avons proposé Bernard Rossignol, dont l’actuel mandat de présidence de l’Agence immobilière sociale nous semble parfaitement complémentaire avec cette mission sociale elle aussi", explique Sébastien Deschamps, chef de file du groupe Ensemble.

Le conseil communal s'était positionné de la sorte : 10 voix contre, 8 voix pour et une abstention. "Mais le groupe Ensemble (les 8 voix pour) comptait deux absents ce jour-là. Nous avons donc introduit un recours auprès du ministre de tutelle. Les faits étaient clairs et cette décision était anti-démocratique. La majorité doit respecter la clé de répartition D’Hondt pour la désignation des administrateurs, et donc un élu apparenté cdH doit siéger au sein du Conseil d’administration de Haute Senne Logement."

Pour respecter cette fameuse clé D'Hondt, le CA doit comprendre 3 élus PS, 4 MR, 3 cdH et 2 Ecolo parmi les 12 administrateurs pour les six communes partenaires. Or, il manquait un élu cdH et la nomination de Bernard Rossignol aurait dû résoudre ce problème. C'est pourquoi Pierre-Yves Dermagne a donné raison au recours du groupe Ensemble en cassant cette décision du conseil communal.

Lors du prochain conseil communal du 29 juin, le groupe Ensemble soumettra donc à nouveau la candidature de Bernard Rossignol pour intégrer le CA d'Haute Senne Logement. A moins d'un nouveau rebondissement, cette dernière devrait être acceptée.