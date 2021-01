Les Ecaussinnois ont fait le grand saut ce lundi. Ils sont passés dans le nouveau système de collecte de déchets. Les poubelles à puce sont mises de côté (avant d'être reprises par Hygea dès le 8 février) au profit de sacs pour les déchets résiduels (moka) et de sacs pour les déchets organiques (verts). Ce lundi, les camions de l'intercommunale Hygea ont couvert la zone 1 d'Ecaussinnes, soit la grande majorité de l'entité. Et le bilan "n'est pas optimal", admet le bourgmestre Xavier Dupont.

Le message n'est en effet visiblement pas bien passé chez tous les citoyens puisque certains ont encore sorti leur conteneur. Ceux-ci n'ont pas été collectés par Hygea. Par ailleurs, un nombre assez important de personnes ont utilisé des sacs blancs (utilisés ailleurs dans la zone Hygea mais pas à Ecaussinnes) plutôt que des sacs moka. "J'imagine que le souci vient des personnes qui effectuent leurs courses en dehors d'Ecaussinnes et qui ont acheté des sacs Hygea sans faire attention à la couleur", observe le bourgmestre. "A leur décharge, avec deux types de sacs pour la même Intercommunale, je comprends que la confusion soit aisée."

Ces sacs blanc n'ont donc pas non plus été collectés ce lundi. "Toutefois, après une très longue discussion avec le directeur général de l'intercommunale, nous sommes parvenus à un accord", poursuit Xavier Dupont. "A titre tout à fait exceptionnel, il a accepté que les sacs blancs soient collectés ce mardi. Il insiste toutefois sur le fait que ce sera une mesure exceptionnelle et non répétée dans le futur. Je leur ai également demandé de reprogrammer une campagne de communication sur le sujet, ce qui sera fait d'ici la fin de la semaine."

En revanche, les camions ont semble-t-il encore zappé certaines rues de l'entité. "Ce qui tend à prouver que le problème n'émanait pas de la collecte conteneurisée mais bien de la gestion des tournées. A ce propos, nous n'avons aucune nouvelle du système d'aide au guidage promis par l'Intercommunale depuis plus d'un an." Un projet de gestion de la collecte via un système GPS avait en effet été mis sur la table pour éviter l'oubli de certaines rues.

Pour rappel, les sacs Moka sont disponibles dans la majorité des commerces écaussinnois. Quant aux conteneurs papiers-cartons, 140 litres ou 240 litres par défaut, ils seront livrés à chaque habitation sans coût supplémentaire du 23 au 26 mars (zone 1) et du 29 mars au 1 avril (zone 2). Il pourra être présenté à la collecte toutes les 4 semaines et sans limite de levées ou de poids. La collecte des papiers-cartons se fera donc en vrac jusqu’au 22 mars.

Pour rappel, c'est à contrecœur, la majorité a acté le changement voulu par Hygea, mettant un terme à six années d'expérience-pilote. Le collège communal estimait qu'il n'avait guère le choix. Les coûts n'étant plus mutualisés au sein de la zone et Hygea n'ayant pas l'intention de généraliser les poubelles à puce, la collecte des poubelles à puce aurait alourdi la facture de 80 000 euros et Écaussinnes se serait retrouvée complètement esseulée au sein de la zone.