Ça avance dans le dossier de rénovation de la rue Vandervelde à Marche-lez-Ecaussinnes. Cette semaine, deux réunions citoyennes ont eu lieu concernant les travaux de la rue. Les remarques des riverains et des commerçants ont bien été prises en compte, synonyme de la finalisation du projet d’étude. "De tels travaux peuvent parfois amener des divergences entre les citoyens et les autorités, mais les réunions se sont très bien passées", commente l’échevin en charge des travaux, Philippe Dumortier. "C’était essentiellement le manque de place pour se garer qui posait problème, mais nous avons notre maximum en augmentant de 33 à 40 places de stationnement. C’est une zone naturellement dense, et les riverains ont été très compréhensifs."