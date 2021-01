C’est un projet pilote. La commune d’Écaussinnes a été sollicitée pour être l’une des premières entités à appliquer le projet « Waloreno ». Tous les habitants de la commune peuvent désormais bénéficier d’un accompagnement gratuit pour une rénovation.

L’objectif est d’améliorer les performances énergétiques de la commune via des projets de rénovation comme l’isolation de maisons par exemple. Le bénéfice est double pour les Écaussinnois. Ces derniers profiteront d’un accompagnement gratuit mais aussi d’un soutien financier.

Avant tout, une analyse du logement sera exécutée afin de comprendre ses forces et ses faiblesses. Le but ici est de réaliser un audit « énergie » le plus efficace. C’est un auditeur agréé qui sera sur le projet, pour bénéficier des primes wallonnes. Et c’est ici que ça devient intéressant.

En passant par ce projet, l’habitant peut bénéficier d’un geste de la commune, l’équivalent de 600 à 700 euros que coûterait un autre auditeur. C’est grâce à une collaboration avec la région wallonne que cela a été rendu possible. La Ville d’Écaussinnes a obtenu 140.000 euros de subsides pour ce projet. "C’est un service entièrement gratuit", explique Arnaud Guérard, échevin de l’Environnement et du Développement durable. "Les Écaussinnois pourront bénéficier d’excellents conseils tout en ayant une aide financière".

Une séance d’information se tiendra le lundi 8 février à partir de 20h en visio-conférence pour les intéressés. Le nombre de place est limité. Il est possible de s’y inscrire via le mail : energie@ecaussinnes.be et aussi en contactant les services communaux par téléphone.