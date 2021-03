C’est un triste anniversaire. Le jeudi 18 mars, cela fera un an que nos vies ont été mises sur pause en Belgique. Ce jour-là, le gouvernement annonçait l’arrêt total des activités. Le premier confinement était lancé. C’est donc une date à la fois triste et symbolique pour le secteur Horeca, directement impacté par la fermeture des établissements.

À Ecaussinnes, L’Evanescence du temps ne pourrait pas mieux porter son nom. Pour l’occasion, les trois associés ont décidé de mettre en place un menu "solidarité" ce week-end. "C’est plus symbolique qu’autre chose", déclare Patrick De Craecke. "Nous voulions marquer le coup pour remercier nos clients, sans qui on aurait fermé boutique." Et c’est un menu en grande pompe. Avec cinq services, les clients pourront manger pour 35 euros la personne. Un signe de soutien envers le restaurant et ses associés.

Il faut dire que la situation a été particulièrement compliquée pour l’établissement. Avec une ouverture en novembre 2019, c’est la foudre qui s’est abattue sur Patrick et ses associés. "La période de novembre à février, à part pour les fêtes, n’est déjà pas simple pour le secteur parce qu’il n’y a pas beaucoup de monde", explique Patrick De Craecke. "Et puis, quand la bonne période est arrivée, la pandémie est arrivée tout bousculer. C’est difficile de garder la tête hors de l’eau." Un discours qui est, malheureusement, récurrent dans le secteur Horeca.

Mais pour les associés, la sentence a été double. Ces derniers avaient également racheté une société immobilière au même moment, par laquelle ils louaient le restaurant. Malgré les aides apportées par la Région et le fédéral, les Ecaussinnois ont dû faire un choix difficile. "Nous avons mis en vente 30% de nos parts parce que ce n’était plus tenable", déplore Patrick De Craecke. "C’était notre seule solution pour maintenir le restaurant. Nous avons une vie sur le côté et d’autres charges à prendre en compte. On ne peut pas vendre sa voiture pour s’en sortir. Ce n’est pas possible !" Les trois associés cherchent d’ailleurs actuellement des actionnaires pour pouvoir continuer leur projet, "leur bébé."

Une situation difficile mentalement et physiquement. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls touchés par la situation. Habituellement aidés par des étudiants, ces derniers ont également perdu leur job et l’argent qui s'en suit. L’entrepreneur parle de "guerre du 21ème siècle." Des mots chocs mais qui en disent long sur la situation que nous connaissons depuis un an maintenant.

La date du 1er mai a été avancée par le comité de concertation pour la reprise du secteur Horeca. Une annonce difficile à croire pour certains. "On arrive plus à se projeter honnêtement", ajoute Patrick De Craecke. "On manifeste parce qu’on veut encore y croire mais c’est tellement difficile mentalement, que les nerfs lâchent." La sonnette d’alarme est tirée par l’ensemble du secteur.

Alors si vous souhaitez soutenir L’Evanescence du temps, vous pouvez commander votre menu "solidarité" au numéro de téléphone 0475/475125.