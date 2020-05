Le projet de création d'une voie verte se poursuivra cette année et en 2021.

Lentement mais sûrement, la réhabilitation de la ligne 106 se poursuit. Cela fait plus de 30 ans que la ligne ferroviaire ne voit plus passer aucun train. Le tracé, qui reliait autrefois Écaussinnes à Lembeek, a depuis été totalement laissé à l’abandon, de même que les ponts qui jalonnent le parcours. C’est donc une bonne nouvelle qui vient d’être confirmée par Arnaud Guérard (Ecolo), premier échevin en charge de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

"Les travaux horticoles de préparation à la remise en état des ponts présents sur la ligne ont pu être clôturés", précise-t-il. "Les opérations de réhabilitation de ces ponts, qui sont actuellement en très mauvais état et fermés au public, pourront se poursuivre en fonction des délais de reprise du chantier qui nous seront annoncés prochainement par le SPW."

Ce projet de réhabilitation a plusieurs objectifs. "Elle vise à rendre à nouveau accessible le sentier dont de nombreux tronçons sont aujourd’hui fermés aux usagers, à créer une colonne vertébrale de la mobilité douce à Écaussinnes reliant la gare, le centre du village et le reste du réseau RAVeL et à préserver le maillage écologique en valorisant la faune et la flore le long du tracé. L’objectif de la réhabilitation est aussi de garantir la survie du sentier."

En l’absence de projet porté par la commune d’Écaussinnes, la ligne 106 était vouée à disparaitre. Les promeneurs apprécient pourtant toujours d’emprunter ce sentier de terre, même si de nombreux tronçons leur sont fermés. La création d’une voie verte a vocation touristique et de loisirs permettra inévitablement une utilisation quotidienne de la ligne, tant par les piétons que les cyclistes, par exemple pour rejoindre la gare.