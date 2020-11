Et de deux ! À Écaussinnes, un deuxième projet de quartier vient d’être lancé grâce aux budgets participatifs libérés par la commune. Les habitants de Square Restaumont sont en effet occupés à réaménager un espace communal en friche afin d’y développer un espace vert qui sera in fine accessible aux habitants du quartier.

Ce nouvel espace convivial accueillera un potager collectif, des arbres fruitiers, un compost de quartier et même un petit poulailler. "L’ensemble a été sécurisé par une clôture en châtaigner afin que les enfants puissent y accéder en toute sécurité", ajoute l’échevin en charge de la participation citoyenne, Arnaud Guérard. "Un espace vert accessible et de qualité dans son quartier, c'est un vrai plus pour le cadre de vie, la biodiversité... mais aussi pour la convivialité."

Certains aménagements ont été réalisés par des entreprises locales, ce qui contribue donc aussi à la valorisation du savoir-faire écaussinnois. "Je tiens à dire un grand bravo aux habitants du square Restaumont pour leur motivation ainsi qu'aux services participation citoyenne, environnement et espaces verts de la Commune d'Ecaussinnes pour cette belle collaboration."

Depuis la mise en œuvre des budgets participatifs par l’autorité politique locale, il s’agit déjà du deuxième projet à voir le jour. Fin octobre, c’est l’aménagement du parc de la Bassée qui était concrétisé. Des travaux de sécurisation avaient été entrepris afin de rendre cet écrin de verdure plus sûr et ainsi créer un espace où les enfants pourraient jouer en toute sécurité. Un toboggan, un bac à sable et un module sur ressort avaient été installés.

D’autres projets verront encore le jour grâce aux différents comités de quartier. "Ce sont les habitants qui y vivent au quotidien et qui sont donc les mieux placés pour transmettre les besoins et retours de terrain. L'objectif des comités de quartier est d'améliorer les contacts entre les habitants et la commune tout en permettant la réalisation de petits projets pour améliorer la vie de quartier", concluait encore récemment l’échevin.