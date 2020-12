C'est la fin des poubelles à puce à Ecaussinnes. Après six années de bons et loyaux services, elles vont disparaître dans un mois au profit de sacs incinérables tant pour les déchets résiduels qu'organiques. Concrètement, à partir du lundi 4 janvier 2021, les déchets résiduels seront collectés via un sac. Et dès le 12 avril 2021 (zone 1) et le 26 avril (zone 2) les papiers-cartons seront collectés mensuellement via un conteneur.

Quant aux conteneurs à puce utilisés jusqu'à présents, ils seront repris par l'intercommunale Hygea. "En vue d’un enlèvement prévu entre le 8 et 12/02 (zone 1 et 2), nous demandons donc aux citoyens de nettoyer leur conteneur", précise Hygea. "Seuls les conteneurs vidés seront repris. Les conditions détaillées de reprise seront communiquées dans un courrier envoyé début février aux citoyens. Après sa reprise, selon la situation, les conteneurs seront soit remis en service intervention technique soit réinjecté dans la chaîne de fabrication, garantissant ainsi un haut niveau de valorisation / recyclage."

En revanche, chaque ménage devra se fournir en nouveaux sacs (moka) et pourra également obtenir un badge d’accès aux points d’apport volontaire. Et ce, dès le lundi 7 décembre 2020 dans les commerces locaux participants. Cinq points d’apport volontaire pour les déchets résiduels, accessibles 7 jours/7, 24h/24, seront installés en janvier 2021 aux endroits suivants : rue Formahon; gare d’Ecaussinnes ; rue Saint-Roch ; rue des Brasseurs et place de Marche-lez-Ecaussinnes.

Les conteneurs papiers-cartons, 140 litres ou 240 litres par défaut, seront livrés à chaque habitation sans coût supplémentaire du 23 au 26 mars (zone 1) et du 29 mars au 1 avril (zone2). Le conteneur est affecté à une adresse et non à des personnes. Il n’est pas nominatif. En cas de déménagement, il doit donc rester sur place. Le conteneur papiers-cartons pourra être présenté à la collecte, toutes les 4 semaines, sans limite de levées ou de poids. Pour la zone 1 et la zone 2, la collecte des papiers-cartons se fera donc en vrac jusqu’au 22 mars.

Pour rappel, c'est à contrecœur, la majorité a acté le changement voulu par Hygea, mettant un terme à six années d'expérience-pilote. Le collège communal estimait qu'il n'avait guère le choix. Les coûts n'étant plus mutualisés au sein de la zone et Hygea n'ayant pas l'intention de généraliser les poubelles à puce, la collecte des poubelles à puce aurait alourdi la facture de 80 000 euros et Écaussinnes se serait retrouvée complètement esseulée au sein de la zone.