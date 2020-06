C'est à contrecœur que la majorité a voté le changement, après 6 ans d'expérience-pilote.

La question agitait la Cité de l'Amour depuis quelque temps, elle a été tranchée lundi soir lors du conseil communal. Les poubelles à puce vont disparaître au profit de sac incinérables tant pour les déchets résiduels qu'organiques. À contrecœur, la majorité a acté le changement voulu par Hygea, mettant un terme à six années d'expérience-pilote.

En matière de réduction des déchets, l'expérience avait pourtant porté ses fruits. Le volume était passé de 150 kg/an/habitant à 81 kg/an/habitant, permettant à Écaussinnes d'afficher le meilleur résultat dans toute la zone Hygea. "Pour rappel, lorsqu’Écaussinnes a accepté de mener une expérience-pilote, c’était avec comme principe de base que toutes les communes de l’Intercommunale Hygea allaient utiliser ce système à terme. Écaussinnes devait donc être pionnière dans la réduction drastique de la production de déchets et les résultats obtenus démontrent à quel point cet objectif était réalisable", commente le bourgmestre Xavier Dupont. "Mais d’autres enjeux, sans doute économiques, ont poussé l’Intercommunale à abandonner ce système au privilège d’un autre qui présente de moins bons résultats."

Le collège communal estime qu'il n'avait guère le choix. Les coûts n'étant plus mutualisés au sein de la zone et Hygea n'ayant pas l'intention de généraliser les poubelles à puce, la collecte des poubelles à puce aurait alourdi la facture de 80.000 euros et Écaussinnes se serait retrouvée complètement esseulée au sein de la zone.

"Les membres du Collège communal ne sont pas d’accord avec le changement des modalités pratiques, tel que proposé, mais doivent se résoudre à l’accepter pour que les Écaussinnois ne doivent pas supporter plus de soucis que ceux déjà rencontrés à ce jour", poursuit Xavier Dupont.

Au conseil communal, la majorité a donc accepté le changement demandé par Hygea, mais n'a pas manqué, dans le texte adopté, de fustiger la méthodologie de l'intercommunale pour forcer le changement ainsi que son manque d'ambition environnementale. La majorité demande en outre à pouvoir bénéficier le plus rapidement possible du système de suivi des camions et souhaite que l'intercommunale démontre les mesures mises en œuvre pour assurer la qualité des services, car les problèmes de collecte sont récurrents dans la Cité de l'Amour. Elle demande enfin à Hygea d’adopter une attitude cohérente avec les efforts des habitants et de la commune dans le déploiement du projet "Écaussinnes, commune zéro déchet".

De son côté, le groupe Ensemble s'est abstenu sur le vote du texte. En effet, il proposait de consulter la population sur le type de collecte à mettre en place ou encore d'examiner la possibilité de quitter l'intercommunale, notamment dans le cadre d'une commission. Mais ces amendements n'ont pas été acceptés.