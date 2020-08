Acheter un bon d'une valeur de 10, 20 ou 40 euros mais à la moitié de ce prix, c'est le concept proposé par la commune d'Ecaussinnes à ses habitants. "Les mesures prises par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ont arrêté ou fortement ralenti l’activité économique, particulièrement l’activité commerciale", commente la commune. "Ces bons permettront d’aider les Ecaussinnois en leur offrant l’équivalent de la somme d’achat du bon."

Et ils permettront également d’aider les commerçants locaux dans le cadre du redéploiement de leur activité puisque ces bons d'achat "coup de pouce" seront uniquement valables dans les commerces de l'entité. Chaque ménage pourra acquérir un et un seul bon d’achat à partir du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre 2020. Ils seront à dépenser dans l'un des commerces participants avant la fin de l'année.

La différence entre la valeur du bon et son prix d'achat sera prise en charge par la commune d'Ecaussinnes. Pour ce faire, le collège a prévu un budget de 100 000 euros puisque chacun des 5 000 ménages de l'entité sera susceptible d'acheter un bon de 40 euros qui coûtera 20 euros à la commune.

Ces chèques seront disponibles dans les locaux de l'administration communale (Grand-Place, 4) les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 14h à 16h et les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois, de 8h30 à 11h. Les chèques seront vendus au chef de ménage ou à une personne disposant d’une procuration avec copie de la carte d’identité du chef de ménage.

La liste des commerces participants :