Yves Verly, le cinéphile écaussinnois qui rêve de faire renaître Le Royal, n'a pas dit son dernier mot. Malgré l'impossibilité de la commune de soutenir financièrement son projet, ce passionné continue de croire en son objectif grâce à une nouvelle idée. Il souhaite dans un premier temps fonder une société puis impliquer les citoyens. "Je vais présenter ce projet alternatif le 6 mars lors d'une réunion qui aura lieu au cinéma", explique Yves Verly.

Lors de cette soirée d'information, l'Ecaussinnois va tout d'abord exposer ses idées de rénovation du cinéma, à savoir totalement restaurer les lieux pour relancer des projections de film. "Pour espérer décrocher des subsides, notamment auprès de Wallimage, il faut nécessairement créer une société. C'est ce que je compte en collaboration avec les actuels propriétaires du cinéma. Ils mettraient les murs du bâtiment à disposition, ce qui éviterait de devoir le racheter."

Mais pour avancer, Yves Verly aura besoin du soutien des Ecaussinnois. D'abord pour s'assurer que le projet intéresse la population mais aussi pour éventuellement obtenir une aide financière, via un crowdfunding par exemple. Les travaux sont en effet estimés à près de 400 000 euros. "L'argent, c'est inévitablement le nerf de la guerre", sourit-il. "Nous constituerons un ou plusieurs groupe(s) de travail durant la réunion pour chercher des solutions."

L'objectif avoué est de rouvrir le cinéma en 2021. Son projet a déjà reçu le feu vert des pompiers en termes de sécurité mais Yves Verly a récemment essuyé quelques refus du côté des autorités communales. "Ce n'est pas pour cela que le projet doit être mis aux oubliettes", assurait l'échevin de la culture Dominique Faignart. "Nous pouvons déjà aider pour les contacts avec l'extérieur afin d'obtenir des subventions. Si nous pouvons faire avancer les choses d'une autre manière, nous n'y manquerons pas."

Fermé et à l'abandon depuis de nombreuses années, le Royal a ouvert pour la première fois en 1919 et a connu son heure de gloire à l’époque du cinéma muet et dans les premières années de sa version sonore. La rénovation des lieux impliquerait également la sauvegarde des fresques d'Henri Lejeune - que Julos Beaucarne surnommait le Michel-Ange des Scaussinous – qui décorent les murs de l’établissement.