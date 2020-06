Sébastien Deschamps a interpellé le SPW pour obtenir un nettoyage complet et rapide.

Dépôts sauvages, encombrants, déchets domestiques et résidus alimentaires… Les abords du canal Bruxelles-Charleroi font grise mine à Écaussinnes. Ils sont pourtant prisés par les promeneurs, mais le spectacle n'est pas des plus bucoliques, particulièrement le long de l'eau, entre le pont Triboureau et le nouveau rond-point de la route Baccara à Seneffe.

"À plusieurs endroits, nous avons constaté que les poubelles publiques débordent, et les alentours sont donc jonchés de détritus, cannettes, de restes de victuailles. Avec le vent, tout cela s’éparpille et transforme les bords du canal en véritables décharges à ciel ouvert", s’indigne Sébastien Deschamps, conseiller du groupe Ensemble qui a été alerté par de nombreux promeneurs outrés de ce spectacle peu reluisant.

La météo clémente des derniers mois et le besoin de s’aérer ont sans doute contribué à multiplier de manière considérable le nombre de marcheurs le long du canal, et parmi eux aussi, certains individus peu respectueux malheureusement. "À certains endroits, entre Écaussinnes et Seneffe, ce sont de petites décharges spontanées qui se sont créées, la crasse appelant la crasse, et l’incivisme de certains n’aidant en rien", poursuit Sébastien Deschamps. "Des déchets alimentaires, domestiques, on y voit de tout, et donc pas uniquement les reliquats d’une promenade ou d’une soirée arrosée au bord de l’eau. Certains sont réellement venus vider leurs poubelles, plus que probablement quand les parcs à conteneurs étaient fermés au public…".

Sébastien Deschamps a interpellé le SPW Mobilité & Infrastructures, en charge de ces espaces publics, pour obtenir un nettoyage complet et rapide. Il espère que les lieux retrouveront rapidement leur propreté pour les habitants et marcheurs ou cyclistes de passage.