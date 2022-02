Depuis la création de la N57 reliant La Louvière à Enghien, la rue des Croisettes s’est vue scindée en deux par un tronçon de la nationale. Cela fait des années que les habitants doivent donc enjamber et traverser la nationale s’ils veulent se rendre de l’autre côté. Pour pallier à ce problème, un projet entre les tunnels souterrains déjà existants devrait voir le jour.

"C’est un problème pour les habitants de la rue des Croisettes qui sont coupés depuis des années pour aller vers Mignault ou vers Binche. La solution que je préconise est d’utiliser les deux tunnels présents sous la nationale", explique l’échevin des travaux, Philippe Dumortier. "Ils sont en amont et en aval de la rue des Croisettes, actuellement considérés comme des voiries de type agricole. Je compte donc profiter des subsides et des possibilités qu’offre la Région Wallonne dans le cadre de ses plans d’action de la mobilité douce que sont la rénovation de routes agricoles et favoriser le développement des infrastructures de mobilité douce notamment pour les vélos en créant des chemins cyclo-piéton".

Si à terme, les deux parties de la rue des Croisettes pourront être reliées, l'idée n'est pas de faire un axe propice à une circulation dense. En effet, Philippe Dumortier y voit plutôt une circulation locale permettant aux charrois agricoles des habitants locaux possédant leurs champs dans ces environs de pouvoir circuler facilement. L'échevin entend développer, avant tout, une solution cyclo-piétonne et pour ce faire, il y a deux solutions.

"Il y a deux possibilités : en venant de Marche par la rue du Pont-Levis, il y a deux bandes de béton faites pour laisser passer les tracteurs et les engins agricoles. En même temps, celles-ci pourraient servir de piste cyclable", explique Philippe Dumortier. "Au milieu, nous laisserons la végétation repousser, ce qui permet aux piétons de ne pas marcher à cet endroit. Ce serait donc une solution de mobilité douce et polyvalente. Elle va jusqu’en dessous de la N57, jusqu’au premier tunnel. Ensuite, il comme deuxième solution, il faut faire un maillage à partir du rond-point du Restaumont. Là, il y a un cheminement possible le long de la nationale. Il y a une négociation encours avec le SPW en ce moment car les deux bandes de béton leur appartiennent. Il s'agit donc du deuxième projet qui consiste à faire un sentier qui relierait un des tunnels vers Restaumont. De là peut alors se faire une extension qui relie ce sentier à la rue des Croisettes. Il y a donc une extension qui peut se faire en venant de Binche et en venant de Restaumont vers la rue des Croisettes".

Ces deux projets vont donc être déposés auprès de la Région Wallonne afin d'être validé. Ceux-ci rentrant dans les dispositifs légaux et dans les subsides proposés par la Région Wallonne, ils devraient normalement être acceptés. L'année passée, le groupe de l'opposition Ensemble avait remis sur la table l'idée d'installer une passerelle pour relier les deux parties de la rue des Croisettes. Un projet qui nécessite un budget et des travaux trop conséquents pour la Ville d'Ecaussinnes.

"La passerelle a été demandée par plusieurs majorités en son temps, depuis plusieurs années et cela a toujours été refusé. Une passerelle de ce type, si l’on veut faire du cyclo-piéton, ce n'est pas possible", explique Philippe Dumortier. "Un piéton c’est une chose, il peut encore monter un escalier même de manière assez raide. Par contre, pour un vélo il faut une pente qui soit adaptée et donc il faut faire une sorte d’aller-retour en latéral pour permettre une sorte de rampe d'accès qui revient au-dessus de la nationale. C’est énorme à faire. Je ne peux pas non plus négliger les PMR. C’est une problématique qui n’est pas toujours prise en compte mais les vélos, les piétons et les PMR doivent pouvoir y accéder".

Et d'ajouter : "Dans le cas de rampes et de niveau d’accès tellement raides, il faudrait faire deux bras à cette passerelle qui soient énormes en terme de rampe d’accès. Cela en fait donc une solution qui est extrêmement complexe à mettre en place et extrêmement couteuse. D'autant plus que la passerelle doit avoir une hauteur minimum afin de laisser les camions passer en dessous. Route qui est une nationale donc il y peut y avoir des règles précises comme le fait de devoir laisser passer des convois exceptionnels, par exemple. Une passerelle représente un budget de 500.000 euros environ. C'est le budget global pour les travaux de la commune sur une année. Ce qui fait que c’est un coût, pour moi, exorbitant".