Quelques mois après le lancement de son nouveau site internet, l’administration communale d’Ecaussinnes va désormais se doter d’un guichet électronique. Les Ecaussinnois n’auront donc plus besoin de se rendre à la commune ou d'attendre que les bureaux soit ouverts pour obtenir des documents d’état civil, population et casier judiciaire.

"C’est une volonté du collège communal d’améliorer les services proposés aux citoyens, et ce, notamment via le numérique. La création d’un e-guichet va permettre aux citoyens d’obtenir directement et plus facilement les documents administratifs dont il a besoin de manière régulière. De plus, dans le contexte sanitaire actuel, ce e-guichet permettra de répondre aux enjeux liés à la gestion de la crise du coronavirus", explique Julien SLUYS, échevin en charge de l’informatique.

Ce e-guichet sera accessible 24h/24, 7j/7 de façon sécurisée et automatique. Pratique si l’on souhaite obtenir un document le week-end ou un jour férié... Concrètement, les demandeurs seront invités à s’identifier via un lecteur de carte d’identité, l’application Itsme… et pourront ainsi choisir le document dont ils ont besoin. Dans la mesure du possible, suivant la réglementation en vigueur, la délivrance du document se fera immédiatement et de manière automatique.

Il se peut que dans quelques cas particuliers, une intervention du service soit requise. Un mail sera également envoyé contenant un hyperlien permettant d’accéder au document après l’opération. "Pas de panique, il sera toujours possible de venir chercher les documents en version papier au sein de l’administration communale, le but n’est pas d’obliger le citoyen à passer par la plateforme numérique mais plutôt d’offrir un service alternatif 2.0", tient à rassurer Julien Sluys.