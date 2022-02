Lundi et mardi prochain, la commune d'Ecaussinnes procédera à l'abattage des 13 peupliers situés sur la rue de Restaumont. Les abattages se feront donc ce lundi 14 et mardi 15 février, de 8h à 16h. La route sera fermée à la circulation pendant les heures de chantier et une déviation sera mise en place.

L'abattage de ces arbres permettra de rétablir la sécurité des lieux au vu des risques d'effondrement. La commune envisage de remplacer ces peupliers par le replantation d'une autre essence plus adaptée.

Pour rappel, dans la soirée de dimanche dernier, la tempête faisait tomber un peuplier de plusieurs mètres de haut à la rue de Restaumont. Dans sa chute, l’arbre a entrainé des dégâts sur une habitation et sur le réseau électrique. Depuis quelques années, l'abattage de ces arbres étaient envisagé par la commune. C'est donc désormais acté.