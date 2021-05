Comme chaque année, l’intercommunale Hygea publie un rapport d’activité pour faire l’état de ses services. On le sait, l’intercommunale est décriée depuis plusieurs mois maintenant, notamment à cause de collectes manquées et de grèves du personnel. Au conseil communal de ce mercredi à Ecaussinnes, l’ensemble des partis devait approuver, ou non, ce rapport. PS, CDH, Ecolo et MR-CHE ont pointé deux manquements dans différents articles.