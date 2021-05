Il faudra encore attendre pour la distribution de sacs poubelles gratuits à Ecaussinnes. Chaque année, la commune organise une remise gratuite de sacs poubelles IDEA. Pour 2021, elle était attendue durant le courant du mois de mai. Seulement, à la fin de ce mois, les habitants s’étonnent de ne voir aucune annonce de la part des autorités écaussinnoises.

Et pour cause, la distribution ne sera fera finalement pas durant ce mois de mai. "Cette distribution est liée à l’enrôlement de la taxe poubelle", explique le bourgmestre, Xavier Dupont. "Elle est obligatoirement soumise au paiement préalable de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers. Nous dépendons des informations des finances et de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale."

Et si, comme l’année dernière, les informations tombent relativement tard, la distribution pourrait ne pas être programmée avant plusieurs mois. "La taxe de 2020 est seulement passée ici, en janvier 2021", ajoute Xavier Dupont. "C’était catastrophique, et j’espère sincèrement que ça ne sera pas le cas une nouvelle fois. On réfléchit actuellement à une autre organisation pour la distribution en attendant."

En effet, les autorités communales souhaitent changer de procédé. "Les autres années, les habitants recevaient une convocation pour se rendre à un point de retrait. Maintenant, on étudie pour passer par des bons d’achat avec le document de la taxe. La distribution devrait être plus facile", termine Xavier Dupont. Patience donc aux Ecaussinnois.