Débutés en novembre dernier, ils avaient dû être interrompus en mars à cause du covid-19.

Après de longues années de patience, les travaux pour réhabiliter l’ancien hospice Sainte-Philomène avaient pu débuter en novembre dernier. Crise de covid-19 oblige, ils avaient cependant été brutalement interrompus en mars dernier. Après près de trois mois de pause, le chantier a officiellement pu reprendre en ce début de semaine.

In fine, le bâtiment accueillera la bibliothèque et une nouvelle ludothèque. "La bibliothèque sera installée dans des locaux plus confortables alors que ceux occupés aujourd’hui ne permettent pas son développement", souligne Arnaud Guérard (Ecolo), premier échevin. "Nous y ajouterons des espaces dédiés aux activité associatives et intergénérationnelles, puisque nous profitons de la proximité avec la maison de repos."

Dans les ailes dans l’ancien hospice, cinq logements de transit seront aménagés au bénéfice de familles en difficultés, qu’elles soient sociales ou matérielles. "Sainte-Philomène est un lieu qui va devenir très intéressant dans la commune de par sa situation. Le bâtiment n’est situé qu’à 500 mètrs environ de la Grand-Place et est proche de la ligne 106."

Pour l’échevin, concrétiser cet important et fastidieux dossier est important. Il faut dire qu’il aura fallu plusieurs années pour en arriver là. La crise covid-19 a une fois encore chamboulé les plans. "Le planning était établi sur 600 jours. Il est encore trop tôt pour établir de nouvelles échéances mais nous espérons une fin de chantier et une entrée en service aussi rapide que possible."

Les travaux sont d’ampleur : pour des raisons patrimoniales, les façades du bâtiment seront préservées. À l’intérieur en revanche, tout sera repensé et refait en fonction des aménagements prévus. Pour rappel, un subside de plus d’1,3 million d’euros, sur un montant total estimé à quelque quatre millions avait pu être décroché par la commune d’Écaussinnes.