Ces budgets participatifs sont mis en oeuvre pour la première fois.

Impliquer davantage les citoyens dans la vie de leur commune et leur donner la possibilité de développer des projets qui leur tiennent à cœur, c’est le but poursuivi par les communes qui mettent en œuvre des budgets participatifs. À Écaussinnes, les premières enveloppes viennent d’être dégagées au profit de quatre comités dynamiques pour un montant total de 15.000 euros, répartis en fonction des besoins.

Pour cette première édition, les projets sont multiples. Le comité "centre historique" utilisera ce coup de pouce financier pour créer un espace jeux dans le parc de la Bassée, en vue d’offrir un espace agréable et sécurisé aux enfants et de rendre le parc plus chaleureux et plus vivant. Le comité "Létavertes" souhaite quant à lui fleurir le quartier et installer des nichoirs.

Le comité "Bel-Air" développera des activités autour de la nature, avec par exemple distribution de graines à chaque foyer afin de fleurir le quartier et organisera des ateliers nature pour sensibiliser les enfants à l’environnement dans lequel ils évoluent. Enfin, le comité "square de Restaumont" mettra sur pied un potager collectif et installera une citerne pour la récupération d’eau de pluie et un cabanon pour le stockage du petit outillage de jardin.

"Dans un premier temps, nous nous sommes effectivement tournés vers les comités de quartier, qui ont souvent de bonnes idées à développer", précise Arnaud Guérard (Ecolo), échevin en charge de la participation citoyenne. "Quatre projets nous ont été remis, nous n’avons dû en refuser aucun, ce qui est source de satisfaction pour nous. Les montants alloués à chaque projet ont été déterminés en fonction des besoins de celui-ci."

Si pour Écaussinnes, ces budgets participatifs sont une grande première, d’autres appels devraient être lancés. "Il s’agit d’une démarche positive qui permet bien souvent d’améliorer le cadre de vie des habitants. De notre côté, nous restons persuadés que les comités de quartier peuvent être des interlocuteurs de premier choix, justement parce qu’ils connaissent la réalité de terrain. Sur base de cette première expérience, nous évaluerons la méthodologie et l’opportunité d’augmenter l’enveloppe pour coller au mieux au nombre de comités et de projets à développer."

Bref, cette première ne devrait pas être une dernière.