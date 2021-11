U.P.

U.P.

U.P.

Le ministre des Pouvoirs locaux avait été saisi par le président de l'asbl Synergies Sébastien Deschamps.

Le 29 août dernier, les carrières de Scoufflény à Ecaussinnes auraient dû être exceptionnellement accessibles au public pour une visite organisée par l'ASBL Synergie Ecaussinnes. Témoins du riche passé carrier de l’entité et autrefois fleurons de l’extraction du petit granit, ces lieux privés sont fermés au public depuis 1984. Le site de 50 ha est aujourd'hui composé de plans d'eaux, de zones humides et de parties boisées. Les occasions de découvrir cet endroit d'intérêt paysager, historique et biologique, devenu un paradis pour la nature, sont rares.

Le 11 mai, au nom de l’ASBL Synergie Ecaussinnes qu'il préside, Sébastien Deschamps (également chef de file de l'opposition au conseil communal) a sollicité l’autorisation du Bourgmestre d’Ecaussinnes pour tenir cet événement. Mais celui-ci ne l'a pas accordée.