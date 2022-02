Coralie est une jeune femme de 20 ans porteuse d’un handicap mental. Une spécificité qui nécessite que la jeune femme ait toujours une personne avec elle pour l’aider dans son quotidien. Afin d’améliorer son autonomie, les parents de Coralie ont trouvé une aide auprès de Véronique Sgallari, l’échevine en charge des personnes handicapées, et l’ASBL "La boite à jeux de Lolotte" située au Roeulx.

"C’est un projet que j’ai mis en place à la demande des parents de Coralie. Ils veulent que leur enfant, qui a des besoins spécifiques, puisse être autonome", explique Véronique Sgallari. "Quand nous parlons d’autonomie, nous parlons de pouvoir faire ses courses, choisir une paire de chaussures, se rendre dans un magasin toujours en étant accompagnée bien sûr. Cela permet aussi à Coralie de pouvoir être sereine et avoir des objectifs au cours de sa semaine. Toutes les sorties sont préparées à l’avance pour pouvoir atteindre cet objectif : être autonome en dehors de sa famille en étant accompagné au début. C’est important, pour eux, aussi bien au niveau vestimentaire qu’au niveau des courses qui permettront de faire un menu et de préparer des collations pour la semaine. Cette collaboration je l’ai faite avec la Boite à jeux de Lolotte. Je trouve que c’est important de pouvoir travailler avec des professionnels qui créent des temps de répit pour les enfants et les parents".