Aurore Ponciau et Catherine Jottrand sont parties d’un constat : aucun magasin de vêtements n’existe à Marche-Lez-Ecaussinnes. Les habitants doivent dès lors se rendre à Ecaussinnes pour faire leurs achats. Un déplacement qui peut s’avérer couteux pour les personnes dans le besoin. Depuis un an, les fondatrices de l’ASBL "Prêt-à-reporter" travaillent sur le projet d’une boutique de seconde main qui viendra en aide aux personnes défavorisées. Elle devrait voir le jour au printemps.

"Tous les magasins sont centrés à Ecaussinnes, Marche-lez-Ecaussinnes est un peu abandonnée de tout ce qui est commerce. C’était donc une bonne opportunité pour lancer une ASBL", explique Aurore Ponciau. "Je suis assez sensible à la détresse sociale et aux problèmes environnementaux. Si l’on regarde les besoins de base, il y a l’alimentation, les vêtements et le social. Au niveau alimentation, il y a énormément de magasins et le magasin social du CPAS à Ecaussinnes. La seule chose qui n’existait pas sur Marche, c’est une solution pour les vêtements. C'était donc l'opportunité de se lancer et de motiver les gens à s’engager dans quelque chose, d'ouvrir des commerces. Pour les personnes qui bénéficient du CPAS, se déplacer vers Écaussinnes c'est compliqué, le train coute cher. 5€ aller-retour pour quelqu’un qui est au CPAS c’est difficile".