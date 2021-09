U.P.

U.P.

U.P.

Après avoir été mise au placard à cause de la crise du coronavirus, la semaine de la mobilité a fait son retour en 2021 et différentes communes se sont mises au diapason de la promotion des mobilités alternatives : transports en commun, vélo, marche, etc.

A Écaussinnes, rendez-vous est donné ce dimanche 19 septembre sur le plateau de la gare, où de multiples activités gratuites sont prévues de 9 h 30 à 16 h 30. Mais ce sera aussi l’occasion de permettre le déroulement d’actions de sensibilisation. Deux marches exploratoires encadrées par l’Asbl « Tous à Pied » démarreront de la gare à 10h et 14h. L’objectif sera, au cou d’un parcours pédestre, de repérer les difficultés ou obstacles rencontrés. Ceci doit permettre d’attirer l’attention des autorités sur les améliorations à apporter sur la voie publique afin de permettre un cheminement piéton plus confortable et mieux sécurisé.

Autre action de sensibilisation : à 10h30, l’ASBL Pro Velo organisera une formation sécurité et une balade à vélo pour sensibiliser les cyclistes aux règles et bonnes pratiques pour une circulation sécurisée en voirie. La balade servira ensuite de mise en pratique de ces conseils.

Côté PMR, plusieurs « Teste mon handicap » seront organisées par l’Échevinat de la Personne différente et Solidaris. Parcours à l’aveugle ou en chaise roulante, l’idée est de se mettre à la place des personnes en situation de handicap et de mieux comprendre leurs difficultés quotidiennes.

D’autres animations occuperont la journée. La Maison des Jeunes Epidemik organise un parcours d’énigmes à découvrir librement au départ de la gare. Le parcours familial de 5 km permettra de découvrir le village en répondant à des énigmes qui permettront de recevoir un cadeau surprise.

De son côté, le Gracq prodiguera des conseils d’entretien et de réparations de son vélo, offrant également un diagnostic.Il sera également possible de tester un vélo électrique via la commune ou de s’initier à la « micro-mobilité » avec le groupe « Ça roule », en testant des gyropodes, trottinettes électriques.