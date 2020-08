C’est un mal pour un bien et il faudra donc prendre patience. Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, va en effet procéder à la rénovation de quatre passages sous les voies ferrées à Écaussinnes. Des travaux ne pouvant être réalisés sans perturbations ni désagréments, les riverains sont invités à se montrer indulgents.

Infrabel entend réaliser des travaux de renouvellement des chapes d’étanchéité et de sécurisation des quatre passages sous les voies ferrées situés à la rue Camille Duray, rue A. Pouplier, rue Thiarmont, rue de Mons, rue du Chemin de Fer et Pont Chemin Agricole. "Ces travaux sont nécessaires pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des usagers des voiries", précise le gestionnaire.

Les premiers travaux ont été réalisés en semaine. La nouvelle phase, qui débutera ce 7 août à 23 heures et s’étalera jusqu’au 24 août prochain à 3 heures du matin, se déroulera quant à elle jours et nuits, en semaine et durant les week-ends. Lors d’une troisième phase, les travaux seront entrepris durant la nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 6 heures du matin. Ils le seront du 7 au 11, du 21 au 25 et du 26 au 28 septembre, puis du 3 au 5, du 10 au 12 et du 17 au 19 octobre 2020.

Ces différentes phases de chantier provoqueront quelques embarras pour les Écaussinnois et les usagers qui sillonnent les rues concernées. En effet, entre ce vendredi 7 août à 23 heures et le 24 août prochain à 3 heures du matin, le passage sous les ponts de la rue Duray/rue du Tunnel et ded la rue du Thiarmont sera interdit à la circulation. Aux mêmes dates, la circulation des trains entre Braine-le-Comte et Manage sera interrompue.

La fin définitive du chantier est programmée dans le courant du mois d’avril 2021.