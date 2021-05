C’est une bonne nouvelle. Dès cette semaine, l’administration communale de la Cité de l’Amour relance l’opération « Chèques activités ». Comme chaque année, tout enfant domicilié sur l’entité peut bénéficier d’un chèque d’une valeur de 30 euros. Les seules conditions à respecter sont d’être âgé de 3 à 17 ans, né entre le 01/01/2004 et le 31/12/18, et de s’inscrire à une activité annuelle près d’un club sportif, d’un mouvement de jeunesse ou d’un organisme d’activités.

L’occasion de pousser les petits Ecaussinnois aux activités sportives dans des clubs de l’entité, mais aussi auprès des activités extrascolaires. "Cette aide est destinée à promouvoir l'épanouissement personnel et le renforcement du lien social à travers la pratique sportive, la pratique d'activités artistiques et la participation aux mouvements de jeunesse", poursuit la commune.

Comme les deux dernières années, les démarches ont été simplifiées afin d’en faire bénéficier à un maximum d’enfants. Le formulaire de demande est disponible en ligne sur le site de la commune. Il vous suffira d’inscrire votre enfant à une activité annuelle au sein d’un organisme reconnu, de payer la cotisation et de faire compléter le cadre réservé au responsable. L’envoi de formulaire complété et signé, ainsi que la preuve de paiement de la cotisation sont à envoyer au service des sports au plus tard le 15 décembre 2021. Une relance qui est la bienvenue, après l’année compliquée pour le secteur.