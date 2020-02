Le conseil communal écaussinnois a voté une motion de soutien.

Une fois n'est pas coutume, le conseil communal d'Ecaussinnes s'est entendu à l'unanimité sur un point ce lundi soir. Tous les conseillers communaux, qu'ils soient de majorité ou d'opposition, ont voté en faveur d'une motion de soutien à la maternité du CHR Haute Senne. Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a en effet récemment identifié 17 maternités qui n’atteignent pas le seuil d’efficience de 557 accouchements par an et dont la situation géographique n’est pas stratégique.

Parmi ces 17 maternités, figure celle du CHR de Soignies. La menace de fermeture est donc bien réelle. "Cette suppression aurait des conséquences pour les futurs parents qui seraient obligés de parcourir davantage de kilomètres pour se retrouver dans de très grosses structures hospitalières", estime Sébastien Deschamps, chef de file du groupe Ensemble à l'initiative de la motion.

Via cette motion, il est demandé au Gouvernement fédéral de prendre en compte les chiffres les plus récents, qui démontrent que le CHR Haute Senne a dépassé le nouveau seuil proposé par le KCE de 557 accouchements pour les années 2017 et suivantes. "Bon nombre de familles écaussinnoises risquent d’être impactées par une telle décision. En effet, le taux d’hospitalisation à Soignies est de 36 % pour les habitants d’Ecaussinnes. Donc, un Ecaussinnois hospitalisé sur trois choisit aujourd’hui le CHR de la Haute Senne."

Comme les conseils de Soignies et de Braine-le-Comte l'avaient fait auparavant, voilà donc la commune d'Ecaussinnes à fond derrière le CHR.