Un cabinet de conseil en environnement aurait informé l'entreprise pétrochimique qu'un permis n'était pas nécessaire.

Lors d'une visite de contrôle effectuée par la commune d'Ecaussinnes au cours du mois de février dernier, cette dernière a constaté le déboisement d'une zone de 7 hectares située en bordure de l'entreprise pétrochimique TotalEnergies. Le site a ainsi été totalement déblayé afin de permettre l'accès à des engins de chantier. Pour la commune, les travaux menés dans le but d'installer une ferme de panneaux photovoltaïques sont illégaux étant donné que l'entreprise ne détient pas de permis d'urbanisme relatif à ces modifications du paysage.

"Nous parlons d'un site d'au moins 7 hectares de boisement et de végétation qui ont complètement étaient mis à blanc", explique Arnaud Guérard, l'échevin de l'Environnement. "Toutes ces opérations ont été effectuées sans aucun permis d'urbanisme mais également en infraction par rapport à la dérogation nécessaire pour entraver les habitats d'espèces protégées telles quelles étaient recensées sur le site. L'entreprise sollicitait un permis d'urbanisme pour implanter des panneaux photovoltaïques, ce à quoi la commune et les instances régionales ne s'opposent pas mais le permis n'avait pas été accordé car TotalEnergies devait étudier la possibilité d'utiliser les toitures et les zones déjà imperméabilisées sur leur site pour implanter ces panneaux plutôt que raser cette zone boisée. Le permis n'ayant pas été accordé, TotalEnergies a choisi la voie du fait accompli et a donc procédé aux travaux en toute illégalité".