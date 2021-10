En deux ans, les possibilités de retirer de l'argent liquide se sont réduites à peau de chagrin à Écaussinnes. Les agences ING et BNP Paribas Fortis ont fermé en 2020, et Belfius a suivi en avril 2021. Actuellement, il n'y a plus qu'un distributeur de billets pour les 11 000 habitants des 3 villages de l'entité, dans une agence Axa située sur la place Cousin, à 2 kilomètres du cœur de l'entité. Les jours de marché ou de grands événements, celui-ci est pris d'assaut et rapidement à sec, laissant de nombreux Écaussinnois le portefeuille vide, à leur grand dam ainsi qu'à celui des commerçants.

Mais la situation devrait prochainement s'améliorer. La commune vient de trouver un accord avec le réseau Batopin pour l'installation de 3 distributeurs, en plein centre d'Écaussinnes. Pour les autorités communales, c'est évidemment une excellente nouvelle. Celle-ci avait contacté la coentreprise JoFiCo (qui réunit les banques Belfius, ING, BNP et KBC) à la suite d'une motion soumise par le Collège et adoptée par le conseil communal le 22 février dernier. JoFiCo a répondu assez rapidement à la demande et a entrepris d'explorer différentes pistes avec la commune.

Après quelques propositions infructueuses, notamment pour des conditions de sécurité non-remplies, une solution a fini par se dégager pour l'occupation d'un bâtiment neuf situé à deux pas de la Grand-Place. "Ce bâtiment répond parfaitement à leur cahier des charges et c'est finalement le mieux situé par rapport à tout ce que nous avons pu leur proposer", se réjouit le bourgmestre Xavier Dupont. "Il est en plein centre, il est facilement accessible, y compris pour les PMR, il y a un parking…"

Les 3 distributeurs seront disposés côte-à-côte, à l'intérieur du bâtiment, accessibles via un sas. Leur installation et leur mise en fonction devrait se faire au début de l'année 2022, une fois les dernières formalités administratives accomplies. De quoi réjouir les Écaussinnois, qui ne devront plus nécessairement parcourir plusieurs kilomètres en voiture pour retirer quelques malheureux billets.