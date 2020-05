Trois taxes seront exonérées à 100% pour l'année 2020.

Afin de compléter les aides déjà mises en place par le Gouvernement fédéral et le Gouvernement wallon en faveur des indépendants et commerçants, la commune d'Ecaussinnes a décidé d'intervenir à son niveau. Le collège communal a en effet décidé d'exonérer, à hauteur de 100 % du montant de l’année 2020, tous les commerçants, indépendants et entreprises de la commune d’Ecaussinnes qui ont dû cesser leurs activités durant la crise et qui sont concernés par deux deux taxes et une redevance.

A savoir les taxes sur la force motrice et les terrains de camping et la redevance sur les friteries mobiles. Pour cette dernière, il s'agit d'un montant annuel de 10 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré utilisés par les friteries mobiles (et autres vendeurs ambulant de snack) pour l'occupation du domaine public.

La taxe sur les terrains de camping s'adresse surtout au camping de la Dîme qui a forcément été déserté de ses occupants saisonniers. Selon la surface utilisée, la taxe prévoit 65 euros, 90 euros ou 125 euros à débourser annuellement par emplacement. Enfin l'exonération de la taxe sur la force motrice permettra d'économiser 22,31 euros par kilowatt utilisé par les moteurs exploités dans les commerces, industries, professions indépendantes ou libérales, exploitations agricoles ou artisanales.