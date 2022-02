Depuis hier soir, les intempéries s'abattent sur la Région du Centre. La tempête a notamment entrainé l'effondrement d'un arbre hier soir à Ecaussinnes. Pourtant d'une grande envergure, l'arbre s'est retrouvé couché en travers de la route coupant ainsi la circulation locale. Heureusement, il n'y a pas de victime à déplorer.

"Hier entre 20h et 22h, un arbre s'est abattu à hauteur du numéro 83A de la rue de Restaumont, dans la portion entre le rond point de la N57 et Naast", explique Sébastien Deschamps, chef de file de l'opposition. "C'est un arbre d'une très grande hauteur. Il s'effondré de l'autre coté de la route mais il était tellement haut, qu'il est aussi tombé sur une habitation. Dans sa chute, il a anéanti une partie de la toiture et brisé l'une des fenêtres de la façade. La rue était totalement bloquée, la circulation était donc bloquée également".

Avertis, Les pompiers se sont rendus sur place afin de tronçonner l'arbre pendant toute une partie de la nuit afin de permettre à la circulation de reprendre. Ores a également était prévenu.