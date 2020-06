Les travailleurs n'ont heureusement pas été blessés.

Plus de peur que de mal mais la scène est malgré tout impressionnante. Ce lundi matin, alors qu’elle circulait rue Scouffeny à Ecaussinnes, une équipe de l’intercommunale Hygea a été victime d’un accident de la circulation. La chaussée étant encore humide, le véhicule a dérapé et a dévié de sa trajectoire pour finalement se coucher sur le bas-côté de la voirie.

Le véhicule était seul en cause et circulait à faible allure, ce qui a permis d’éviter le pire. Selon l’intercommunale, aucun agent n’est blessé et le véhicule n’a visiblement pas subi de dégâts majeurs. Ce dernier s’est en outre couché dans le sens opposé au réservoir : il n’y a donc pas de risque de pollution dans l'environnement. Une dépanneuse doit arrivée sur les lieux dans les prochaines minutes afin de dégager l’accès.

L’équipe a quant à elle pu reprendre la route à bord d’un autre véhicule. La collecte sera inévitablement chamboulée, un léger retard pourrait donc être constaté.

Notons que ce n'est pas la première fois que pareil accident survient sur ce chemin étroit, bordé de fossés. Il y a quelques mois, c'est un camion d'épandage communal qui s'était retrouvé en mauvaise posture.