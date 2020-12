En plus d'indemniser les travailleurs communaux qui utilisent le vélo, la commune d'Ecaussinnes a décidé d'accentuer encore davantage son encouragement à l’utilisation de la bicyclette pour se rendre sur son lieu de travail. Désormais, l’administration communale mettra à disposition un casque de protection et un gilet "haute visibilité" pour chaque travailleur qui utilise le vélo pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail.

"Nous souhaitons encourager les déplacements en mode doux et les transports en commun pour répondre aux défis environnementaux qui sont les nôtres", commente le bourgmestre Xavier Dupont. Conscient que la pratique du vélo n’est pas sans risque, en particulier lorsque la luminosité n’est pas optimale, le Collège communal souhaite allier pratique du vélo à la sécurité sur le chemin du travail pour réduire les risques d’accident et les conséquences potentielles de ceux-ci.

Le Collège communal a également mandaté le service mobilité de la commune pour mettre en place une sensibilisation à la sécurité routière de tous les agents communaux utilisateurs de vélos, tant au niveau professionnel que pour les déplacements domicile-lieu de travail. Un contact a été pris avec le Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ) d’Ecaussinnes.

"En encourageant la pratique du vélo, nous espérons faire diminuer le nombre de travailleur venant en voiture pour travailler au sein de notre administration communale. Outre l’effet bénéfique pour l’environnement, nous espérons également faire diminuer la pression sur les zones de stationnement à proximité des bâtiments communaux", poncture le bourgmestre.