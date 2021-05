Transformer un autocar en bistrot portable, c’est le parti pris audacieux de Gregory Legrain et sa femme. Un concept inédit dans la région, pour le chauffeur de car de la commune d’Écaussinnes. Avec l’expérience du couple, ils espèrent séduire un maximum de personnes. "Ma femme et moi travaillons sur le côté dans des marchés", explique Gregory Legrain. "Elle vend des savons, et moi, j’ai commencé à proposer du gin de Binche. On voulait développer autre chose, et l’idée de réaménager ce car en bistrot est venue."

© D.R.

Ce bistrot-car accueillera une vingtaine de personnes à son bord. Toujours en plein chantier, le car aura l’allure d’un vrai bistrot. Service au bar, tables, l’objectif est de recréer une ambiance conviviale dans un cadre atypique. "L’avantage d’un tel projet, c’est qu’il ne dépend pas d’un lieu", précise Gregory Legrain. "Nous pouvons ainsi agrandir notre clientèle. Dans un premier temps, nous serons essentiellement dans les marchés de la commune les week-ends. Et après, il est prévu de se déplacer la semaine dans d’autres endroits, mais c’est toujours en réflexion."

Malheureusement, la situation sanitaire ne permet toujours pas de recevoir du monde à l’intérieur. Même si le projet n’est pas bloqué, Gregory espère pouvoir lancer son bistrot-car en juin prochain. "Nous n’avons pas eu particulièrement peur de démarrer maintenant", poursuit le chauffeur communal. "C’est un projet qui coûte, certes. Mais il fallait bien se lancer, et nous croyons que la situation évoluera d’ici le mois de juin." Dans le cas où les règles sanitaires changent, le couple sera présent au volant de leur car les vendredis midi au marché de Marche, sur la place. Mais aussi sur la place de Cousin, le dimanche matin.

© D.R.

D’autres possibilités sont également envisagées par les propriétaires. Le couple proposera son service pour les évènements, tels que les anniversaires, les fêtes et les carnavals. "Nous sommes impatients de commencer cette nouvelle aventure, de rencontrer nos clients autour d’une bonne bière ou d’un bon cocktail. Il est temps..."