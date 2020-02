La musique n'a pas de frontière, les voix non plus. C'est le message que souhaite faire passer la commune d'Ecaussinnes et le groupe citoyen Commune Hospitalière d’Ecaussinnes. Afin de sensibiliser la population sur le phénomène des migrations et sur l'accueil de l'autre, ils organisent ce dimanche 9 février un concert baptisé Voix sans frontière.

Le temps d'un après-midi, l'église Saint-Géry se métamorphosera en salle de concert ouverte gratuitement à tous. "La migration est un problème d’actualité", observe Julien Sluys, échevin de la lutte contre les discriminations. "Les situations individuelles de ces migrants ne peuvent nous laisser indifférents. Nous souhaitons qu’ils soient accueillis selon les valeurs qui sont les nôtres : solidarité, humanité et respect des droits de l’homme."

Trois groupes se succéderont ainsi dès 15 heures. Le premier est un ensemble musical qui interprète des musiques traditionnelles irakiennes. Il a été fondé par Hussein Rassim, un Irakien arrivé en Belgique voilà cinq années. Ce musicien s'est rapidement intégré dans son pays d'accueil, notamment grâce à sa pratique instrumentale. "Il a rencontre de nombreux musiciens et, au fil de ces rencontres, le groupe Nawaris prendre forme. Ce projet musical mélange des instrumentistes issus de différentes esthétiques musicales, tel que le jazz, la musique classique orientale et occidentale, la musique des Balkans."

Le public pourra aussi écouter une berceuse turque qui a été apprise à la chef de chœur de la chorale solidaire d'Ecaussinnes par une jeune maman turque du centre Fedasil de Morlanwelz. Cette chorale a vu le jour en novembre 2019 et interprétera également des chants du monde (japonais, chinois, turque, arabe, français, etc.).

Enfin, l'ensemble vocal polyphonique Horacantus et son répertoire classique sera le troisième groupe présent. Chœur a cappella, accompagné au piano ou avec orchestre, cet ensemble collabore régulièrement avec le Florilège Musical. Il participe régulièrement aux concerts organisés par le Centre culurel du Roeulx, ainsi qu'à d'autres occasions et manifestations culturelles et philanthropiques belges.