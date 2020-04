Les photographes amateurs ou confirmés pourront faire partie des 16 lauréats.

En cette période durant laquelle nos déplacement sont limités au maximum, la commune d'Ecaussinnes propose à ses citoyens de redécouvrir la biodiversité de son jardin. "Mettez en valeur ces éléments tellement importants pour la biodiversité en participant à notre concours photo."

Ce concours photo organisé par Ecaussinnes Cité Nature vise à mettre en valeur et à faire connaître le patrimoine naturel de notre commune, notamment les éléments de son réseau écologique. La thématique de cette édition 2020 est évidemment adaptée aux circonstances : "Ecaussinnes du parc au jardin, un havre de biodiversité".

Le concours est ouvert à̀ tout photographe amateur ou professionnel, de tout âge, quel que soit le matériel utilisé. Les photos seront évaluées sur base de cinq critères : la pertinence par rapport au thème, la pertinence géographique (les photos doivent absolument être prises sur le territoire de la commune), l'esthétique ou encore la mise en valeur de la biodiversité.

Seize lauréats et quatre prix seront par la suite attribués dans différentes catégories. Quatre photos par catégorie seront sélectionnées comme lauréates. Elles seront imprimées sur support en aluminium et exposées lors du weekend Ecaussinnes, Cité d’Art 2020 du 26 au 27 septembre.

Evidemment, la participation au concours s’effectuera dans le strict respect des mesures de précautions liées à l’épidémie de Covid-19. "L’objectif est de limiter au maximum ses déplacements et de valoriser la biodiversité de son jardin et au plus proche de chez soi", précise la commune.

> Plus d'informations