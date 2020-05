La séance du conseil communal du 15 juin sera extraordinaire à plus d'un titre, à Ecaussinnes. D'abord parce qu'elle se tiendra en visio-conférence, comme la séance de ce lundi 25 mai. Et surtout parce qu'elle n'aura qu'un seul point à son ordre du jour : l'intercommunale Hygea, son plan stratégique et sa méthodologie de collecte.

Diffusé en direct sur Facebook, ce conseil communal très spécial permettra aux citoyens de trouver des réponses à une problématique qui fait souvent grincer les dents. La collecte des déchets sur le territoire écaussinnois est souvent critiquée suite à certains manquements. Le directeur général d’Hygea sera présent pour présenter le plan stratégique, en ce compris la méthodologie de collecte, et échanger avec les membres du Conseil communal par rapport à la situation actuelle.

(...)