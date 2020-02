Les finances de l'Agence de Développement local (ADL) d'Ecaussinnes ne sont pas encore dans le rouge vif mais le résultat de l'année 2019 s'avère déficitaire. Avec des recettes de 69 855 euros et des dépenses pour 83 030 euros, le compte 2019 de l’ADL affiche en effet un déficit de plus de 13 000 euros. "Et ce, alors que la dotation communale s’élevait à 60 000 euros", constate le conseiller communal Sébastien Deschamps (Ensemble) qui est par ailleurs membre du conseil d'administration de l'ADL.

Pour Sébastien Deschamps et son colistier Bernard Rossignol, en dépit de l’absence de subside régional pour le fonctionnement de l’ADL, "rien n’empêchait le coordinateur d’introduire des demandes ponctuelles de subsides pour financer les projets. La balade gourmande "De ferme en ferme", par exemple, pourrait aisément bénéficier d’un soutien important du ministre de l’agriculture."

Son message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. "En 2019, l'ADL a effectivement fait très peu de recherche de subsides", admet Véronique Sgallari (MR), échevine en charge de l'ADL. "Mais cela fait partie des priorités du chef de projet pour 2020. Lorsque l'on organise le dîner des entrepreneurs ou l'activité "De ferme en ferme", des subsides pourraient être trouvés."

Lors de la séance de ce mardi, il a donc été demandé à Sébastien Deschamps, en collaboration avec le chef de projet Emmanuel Decafmeyer, de partir à la recherche de subsides. "Sébastien Deschamps fait partie du Conseil d'Administration de l'ADL et il possède de bons contacts pour chercher des subsides donc nous estimons qu'il pourra être utile dans ce sens. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice."

"Nous travaillons de la meilleure manière possible mais il faut savoir que l'ADL est en plein redéploiement depuis l'année dernière", poursuit l'échevine. "Nous avons remis en ordre tous les statuts ainsi que le contrat de gestion. Nous mettons aussi en place l'association des commerçants des professions libérales, nous redynamisons les marchés tandis que plusieurs événements ont rencontré un vrai succès. Le travail réalise en 2019 a été très positif. Il fallait juste un peu de temps pour trouver ses marques."