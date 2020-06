D'ici la fin du mois de juin, les citoyens écaussinnois seront fixés sur l'avenir de la collecte de leurs déchets. Le conseil communal devra se prononcer le 29 juin sur la proposition de l’intercommunale Hygea de modifier en profondeur le système actuel qui pose souvent problèmes à Ecaussinnes. Cette nouvelle méthodologie a été présentée ce lundi soir par le directeur général d’Hygea, Jacques De Moortel, lors d’un conseil communal extraordinaire.

La collecte des résiduels se déroulerait via des sacs à la place de conteneurs ; la collecte des papiers/cartons se déroulerait via des conteneurs à la place du vrac ; les collectes des PMC et des déchets organiques se poursuivraient via des sacs comme c'est le cas aujourd’hui. Dans ces conditions, il n’y aurait plus de montant à payer à la levée et au kilo, mais bien lors de l’acquisition de sacs (0,54 euros pour les sacs de 25 litres et 1 euros pour les sacs de 50 litres).

